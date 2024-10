Abruzzo24ore.tv - Comune di Carsoli in crisi: nominato il nuovo Commissario prefettizio

(Di martedì 15 ottobre 2024) L'Aquila - Dopo le dimissioni di otto consiglieri, Maria Cristina Di Stefano assume la guida temporanea deldi, segnando una fase di incertezza amministrativa. Ildi, in provincia dell'Aquila, affronta un periodo diamministrativa dopo che il prefetto Giancarlo Di Vincenzo ha attivato le procedure per lo scioglimento del Consiglio comunale. La decisione è stata presa a seguito delle dimissioni di ben otto consiglieri su dodici, costringendo il prefetto a sospendere le attività del consiglio e a nominare Maria Cristina Di Stefano come. Maria Cristina Di Stefano, già dirigente dell'Area II Raccordo Enti locali e Servizi elettorali della Prefettura dell'Aquila, avrà il compito di gestire l'Ente in modo provvisorio, assumendo i poteri di sindaco, giunta e consiglio comunale.