Club Arezzo Channel espugna il difficile campo di Firenze ovest (Di martedì 15 ottobre 2024) Arezzo, 15 ottobre 2024 – Prestazione di carattere per i ragazzi di coach Morelli che espugnano il difficile campo di Firenze ovest con una vittoria per 3-1. Gli Aretini sono scesi in campo con Luatti al palleggio in Diagonale con Salvi Opposto, Conti e Nandesi Luca schiacciatori, Scarpato e Ricci al centro, Nandesi Andrea. libero. difficile avvio per i nero amaranto che nel primo parziale non trovano un buon ritmo e concedono diversi errori agli avversari che non si fanno pregare aggiudicandosi il set per 25-19. Nel secondo parziale i ragazzi di Coach Morelli sembrano trovare la quadra, un buon Luatti in regia distribuisce palle precise agli attaccanti, una ottima fase di difesa comandata da Nandesi, ottima prova per lui, lascia ben poco spazio di manovra alla squadra guidata da Coach Latini. Gli aretini prendono subito il largo e controllano portando a casa il set per 18-25.

