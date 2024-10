Chi è Andrea Stroppa e che rapporto ha con Elon Musk (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ottobre 2024 – Andrea Stroppa, classe 1994, è un esperto informatico e un innovation manager. Nato a Roma, è diventato popolare quando Elon Musk l'ha ufficialmente ringraziato quando lo ha aiutato a risolvere alcuni problemi riguardo la pornografia su X. Sul palco del Wired Next Fest 2024 al Castello Sforzesco di Milano, da advisor di Space X ha definito l'Italia un paese in ritardo sull’intelligenza artificiale. Adesso è indagato nell'inchiesta su Sogei che ha portato all'arresto del direttore generale Paolino Iorio. Secondo un'informativa della Guardia di Finanza citata nell'ordinanza Stroppa è stato “agganciato” da un militare della Marina, che figura tra i diciotto indagati, durante una riunione per l'acquisizione da parte del governo italiano del sistema satellitare Starlink. Quotidiano.net - Chi è Andrea Stroppa e che rapporto ha con Elon Musk Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ottobre 2024 –, classe 1994, è un esperto informatico e un innovation manager. Nato a Roma, è diventato popolare quandol'ha ufficialmente ringraziato quando lo ha aiutato a risolvere alcuni problemi riguardo la pornografia su X. Sul palco del Wired Next Fest 2024 al Castello Sforzesco di Milano, da advisor di Space X ha definito l'Italia un paese in ritardo sull’intelligenza artificiale. Adesso è indagato nell'inchiesta su Sogei che ha portato all'arresto del direttore generale Paolino Iorio. Secondo un'informativa della Guardia di Finanza citata nell'ordinanzaè stato “agganciato” da un militare della Marina, che figura tra i diciotto indagati, durante una riunione per l'acquisizione da parte del governo italiano del sistema satellitare Starlink.

