Caserma Smiraglia bandiera caduta sulle auto dei poliziotti La beffa | rimborso solo a metà

(Di martedì 15 ottobre 2024) Due anni fa, una folata di vento più violenta del normale aveva causato il distacco e ladella grossadell’Italia che campeggiava su una parete della. In quel momento, sul marciapiede di via Cipriani per fortuna non stava passando nessuno, ma il pesante palo di ferro aveva comunque fatto danni, abbattendosi su dueprivate di, parcheggiate regolarmente negli stalli. Danni alle carrozzerie importanti, pagati di tasca propria dagli agenti per oltre 2.600 euro ciascuno, che erano subito stati compiutamente segnalati, con la richiesta di risarcimento danni attivata in Prefettura. "Due anni dopo, la", riassume il segretario del Sap, Tonino Guglielmi. Che spiega come agli agenti vittime del danno sia arrivata una proposta di risarcimento pari alladella spesa da loro sostenuta per sistemare le macchine.