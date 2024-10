Bimba di 3 anni scompare nel nulla | l’incredibile scoperta della madre dopo 5 ore

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di martedì 15 ottobre 2024) Ore di angoscia, temendo l’inaccettabile. Perché una bambina di appena treera scomparsa. Nessuna traccia di lei per 5, infinite ore. Fino a quando ladal terrore puro è passata alla gioia e alla rabbiaavere scoperto quel che di assurdo era successo. Perché la piccolina, affidata dallaallo scuolabus, non è mai arrivata a scuola. Il motivo? Era rimasta sul mezzoessersi addormentata. La mamma ha trovato la figlia nella rimessa dove era posteggiato lo scuolabus. L’assurda vicenda è avvenuta a Morro d’Oro, in provincia di Teramo. La mammapiccola si è accorta che laera sparita all’uscita dall’asilo intorno alle 13, quando le insegnanti le hanno rivelato che la minore non era mai entrata in classe.