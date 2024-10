Aumento degli incidenti sul lavoro in Italia: Chiara Gribaudo sottolinea l’importanza della sicurezza (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Chiara Gribaudo, presidente della Commissione bicamerale d’inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, ha recentemente espresso preoccupazione riguardo all’Aumento degli incidenti mortali sul lavoro, evidenziando la necessità di rafforzare le politiche legate alla sicurezza sul lavoro. Durante un evento intitolato “lavoro sostenibile: un nuovo modello per imprese, sindacati e politica”, organizzato dal dipartimento lavoro di Forza Italia all’istituto Luigi Sturzo di Roma, Gribaudo ha analizzato le sfide attuali e le proposte per migliorare le condizioni lavorative nel paese. Aumento degli incidenti sul lavoro: i dati Inail Nel suo intervento, Gribaudo ha citato i dati forniti dall’Inail, che mostrano un preoccupante incremento degli incidenti mortali sul lavoro nei primi otto mesi del 2024. Gaeta.it - Aumento degli incidenti sul lavoro in Italia: Chiara Gribaudo sottolinea l’importanza della sicurezza Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter, presidenteCommissione bicamerale d’inchiesta sulle condizioni diin, ha recentemente espresso preoccupazione riguardo all’mortali sul, evidenziando la necessità di rafforzare le politiche legate allasul. Durante un evento intitolato “sostenibile: un nuovo modello per imprese, sindacati e politica”, organizzato dal dipartimentodi Forzaall’istituto Luigi Sturzo di Roma,ha analizzato le sfide attuali e le proposte per migliorare le condizioni lavorative nel paese.sul: i dati Inail Nel suo intervento,ha citato i dati forniti dall’Inail, che mostrano un preoccupante incrementomortali sulnei primi otto mesi del 2024.

Incidenti sul lavoro - quasi 1.150 morti nel 2023 ma il trend cala del -9 - 5% - Si tratta di una flessione del -16,1% rispetto ai circa 704. Il calo, più contenuto, riguarda anche gli uomini: da 1. . Rispetto al 2019, anno che precede la pandemia, si assiste, sempre al netto dei contagi, a una riduzione di circa il -9%. I lavori in cui si muore di più Il settore in cui si registra in maggior numero di morti sul lavoro (85,3%) è quello dell’Industria e dei servizi; segue ... (Quifinanza.it)

Santarcangelo ricorda le Vittime degli incidenti sul lavoro - Si è svolta nella mattina di lunedì 14 ottobre nel parco antistante la stazione FS di Santarcangelo la cerimonia in ricordo delle Vittime degli incidenti sul lavoro, promossa da L'Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro (ANMIL). Come per lo scorso anno, il luogo è... (Riminitoday.it)

Lavoro - Inail : in 2023 incidenti mortali in calo (-9 - 5%) - “Le denunce di malattie professionali sono state oltre 72mila, in aumento del 19,8% rispetto al 2022. Solo valorizzando un processo virtuoso basato sull’attivazione corale delle leve che riducono il rischio infortunistico da parte degli attori del welfare – istituzioni, parti sociali, pubbliche amministrazioni, associazionismo, soggetti del sistema prevenzionale – si sarà in grado di rilevare nel ... (Lapresse.it)