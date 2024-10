Calciomercato.it - Arriva la richiesta del PM: top club escluso da ogni competizione per 6 mesi

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) L’ex presidente a processo per corruzione e frode fiscale, ilrischia la stangata: fuori da tutte le competizioni Le accuse sono pesanti: si va da corruzione a frode fiscale, oltre ad altri capi di imputazione. Nel mirino l’ex presidente della big che ora rischia di pagare a caro prezzo il comportamento dell’ex numero uno. Scrivania Giudice (ANSA) – Calciomercato.itÈ il Benfica, una delle società più vincenti del Portogallo, ad essere finito nel mirino della giustizia ordinaria. In particolare il caso riguarda l’ex presidente Luis Filipe Vieira ed altri ex dirigenti che sono sotto processo: la procura ha chiesto per loro l’interdizione, calcando la mano però anche per lo stesso. L’accusa, infatti, ha richiesto – nel caso in cui le accuse fossero confermate – l’esclusione del Benfica daper un periodo di tempo tra i seie i tre anni.