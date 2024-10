Anziano investito e ucciso: giovane a processo (Di martedì 15 ottobre 2024) Al culmine di una lunga battaglia tra la Procura e il legale dei familiari della vittima - in cui il tribunale ordinò al pm di formulare l’imputazione - è stato disposto il rinvio a giudizio per un giovane, allora 22enne, che nella sera del 9 dicembre 2021 colpì al volante di una Bmw un pensionato, Ennio ‘Gigi’ Motti, sulla statale 63 a Vezzano, causandone la morte. La decisione è stata presa nei giorni scorsi dal giudice dell’udienza preliminare Luca Ramponi: l’imputato dovrà rispondere a processo di omicidio stradale. L’Anziano, conosciuto in paese perché perché tagliava la legna a domicilio, stava rientrando a piedi dopo essere stato in compagnia degli amici al bar Sport. Erano da poco passate le 20 quando si incamminò, percorrendo i 500 metri verso la propria abitazione, che era dall’altra parte della statale. Ilrestodelcarlino.it - Anziano investito e ucciso: giovane a processo Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Al culmine di una lunga battaglia tra la Procura e il legale dei familiari della vittima - in cui il tribunale ordinò al pm di formulare l’imputazione - è stato disposto il rinvio a giudizio per un, allora 22enne, che nella sera del 9 dicembre 2021 colpì al volante di una Bmw un pensionato, Ennio ‘Gigi’ Motti, sulla statale 63 a Vezzano, causandone la morte. La decisione è stata presa nei giorni scorsi dal giudice dell’udienza preliminare Luca Ramponi: l’imputato dovrà rispondere adi omicidio stradale. L’, conosciuto in paese perché perché tagliava la legna a domicilio, stava rientrando a piedi dopo essere stato in compagnia degli amici al bar Sport. Erano da poco passate le 20 quando si incamminò, percorrendo i 500 metri verso la propria abitazione, che era dall’altra parte della statale.

