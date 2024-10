Quotidiano.net - A Stroppa fu dato documento riservato della Farnesina

(Di martedì 15 ottobre 2024) Ha ricevuto da un indagato unin cambio di utilità. E' quanto contestato ad Andrea"referente in Italiamultinazionale Space X" e accusato dalla procura di Roma di concorso in corruzione. L'accusa emerge dal capo di imputazioneProcura di Roma nell'indagine che vede indagate 18 persone. In particolare i pm di piazzale Clodio affermano che un militareMarina in concorso con il legale rappresentante di Olidata e"compiva atti contrari ai suoi doveri d'ufficio rivelando illegittimamente anotizie di ufficio destinate a rimanere segrete".