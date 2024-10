WTA Ningbo, Badosa vince il braccio di ferro con Shnaider. Andreeva e Putintseva avanzano facilmente (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ha preso il via il torneo WTA di Ningbo, che ha compiuto un nuovo salto in avanti in questo 2024. Da questa stagione è difatti un torneo 500, a cui però non partecipa Jasmine Paolini, che da numero 1 del seeding ha dovuto dare forfait per un problema al piede sinistro, non potendo così attendere Sara Errani che sarà impegnata domani contro Katie Boulter. Così quella zona di tabellone diventa preda di Paula Badosa, ottava testa di serie, che avanza nel match più interessante del primo turno che la metteva di fronte a Diana Shnaider, lo scorso anno finalista perdente contro Ons Jabeur e autrice di un’ottima annata. Ne esce vincitrice la spagnola al terzo, confermando di essere finalmente vicina al suo miglior tennis dopo quasi due anni di anonimato, e se la vedrà con Xiyu Wang, che ha superato comodamente Kamilla Rakhimova. Oasport.it - WTA Ningbo, Badosa vince il braccio di ferro con Shnaider. Andreeva e Putintseva avanzano facilmente Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ha preso il via il torneo WTA di, che ha compiuto un nuovo salto in avanti in questo 2024. Da questa stagione è difatti un torneo 500, a cui però non partecipa Jasmine Paolini, che da numero 1 del seeding ha dovuto dare forfait per un problema al piede sinistro, non potendo così attendere Sara Errani che sarà impegnata domani contro Katie Boulter. Così quella zona di tabellone diventa preda di Paula, ottava testa di serie, che avanza nel match più interessante del primo turno che la metteva di fronte a Diana, lo scorso anno finalista perdente contro Ons Jabeur e autrice di un’ottima annata. Ne esce vincitrice la spagnola al terzo, confermando di essere finalmente vicina al suo miglior tennis dopo quasi due anni di anonimato, e se la vedrà con Xiyu Wang, che ha superato comodamente Kamilla Rakhimova.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tennis : Torneo Ningbo. Forfait Paolini per un problema piede sinistro - 573 dollari che si sta disputando sui campi in cemento della metropoli nella provincia dello Zhejiang, in Cina. Si è cancellata anche la testa diserie numero 3, Emma Navarro ROMA - Jasmine Paolini non giocherà il "Ningbo Open", WTA 500 dotato di un montepremi di 922. Come riporta Supertennis la tenni . (Ilgiornaleditalia.it)

Wta 500 Ningbo 2024 : Paolini si cancella dal torneo per un infortunio al piede - Paolini, comunque, è di fatto sicura di un posto tra le prime otto, che parteciperanno poi alle Finals. The post Wta 500 Ningbo 2024: Paolini si cancella dal torneo per un infortunio al piede appeared first on SportFace. La 28enne di Bagni di Lucca era testa di serie numero 1 del torneo cinese, e avrebbe potuto affrontare al secondo turno la compagna di doppio Sara Errani, che è dovuta passare ... (Sportface.it)

WTA Ningbo - Jasmine Paolini dà forfait per il torneo cinese : il motivo della rinuncia - . Proprio per evitare che questa criticità possa pesare ulteriormente, Paolini ha deciso di fermarsi. 6 del mondo, si presentava a questo evento in qualità di n. 1 del seeding, ma ha deciso di rinunciare per un problema al piede sinistro. Recuperare le forze e curarsi in vista del finale di stagione. (Oasport.it)