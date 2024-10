Ilrestodelcarlino.it - Tra Fermana e Vigor mancano soltanto i gol

(Di lunedì 14 ottobre 2024)Senigallia 0(4-3-3): Di Stasio 7; Cocino 6, Tafa 6, Karkalis 6, Casucci 6,5 (25’ st Polanco 6,5); Granatelli 6, Romizi 6,5, Valsecchi 6 (40’ st Fontana sv); Ferretti 6 (31’ st Palumbo), Bianchimano 6,5 (18’ st Bartoli 6), Sardo 6 All. BolzanSENIGALLIA (4-3-2-1): Campani 6,5; Mori 5,5, Tomba 6 (16’ st Magi Galluzzi 6), Rotondo 6, Beu 5,5 (37’ st Alessandroni sv); Idaro 5 (1’ st Di Sabatino 6,5), De Angelis 6, Mancini 5,5 (20’ st Gonzalez 6); Gabbianelli 7, D’Errico 5,5 (20’ st Ferrara sv); Pesaresi 7 All. Clementi Arbitro: Testai di Catania 6 Note: spettatori 1332 (abbonati 804, 172 ospiti). Ammoniti Valsecchi, Tomba, Romizi. Recupero 2’ + 9’ Termina in parità, ma solo per puro caso in virtù delle tante occasioni, il derby traSenigallia: entusiasmante nel primo tempo, a ritmo più basso nella ripresa.