Strage di pecore sul Monte Barro: avvelenate dall’urea (Di lunedì 14 ottobre 2024) Lecco, 14 ottobre 2024 – Le Strage delle 250 pecore, morte a Galbiate lo scorso settembre, è stata provocata dall’urea, utilizzato come fertilizzante in agricoltura. Lo hanno accertato gli esami di laboratorio svolti alla sede di Sondrio dall'Istituto zooprofilattico sperimentale di Lombardia e Emilia Romagna, che hanno analizzato sia i capi morti sia quelli superstiti. La Strage Le 250 pecore facevano parte di un gregge complessivo di 350 capi, di proprietà dell’allevatore lecchese Mauro Farina. Erano al pascolo nel Parco regionale del Monte Barro, da Prato Bellavista a San Michele di Galbiate. I sospetti Sulla Strage hanno sin da subito indagato i veterinari di Ats Brianza, che per prima cosa avevano interdetto l'area dove si trovavano gli ovini per timore di ulteriori contaminazioni. Sin dall’inizio si è sospettato che le pecore siano avvelenate, ma mancano certezze. Ilgiorno.it - Strage di pecore sul Monte Barro: avvelenate dall’urea Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Lecco, 14 ottobre 2024 – Ledelle 250, morte a Galbiate lo scorso settembre, è stata provocata, utilizzato come fertilizzante in agricoltura. Lo hanno accertato gli esami di laboratorio svolti alla sede di Sondrio dall'Istituto zooprofilattico sperimentale di Lombardia e Emilia Romagna, che hanno analizzato sia i capi morti sia quelli superstiti. LaLe 250facevano parte di un gregge complessivo di 350 capi, di proprietà dell’allevatore lecchese Mauro Farina. Erano al pascolo nel Parco regionale del, da Prato Bellavista a San Michele di Galbiate. I sospetti Sullahanno sin da subito indagato i veterinari di Ats Brianza, che per prima cosa avevano interdetto l'area dove si trovavano gli ovini per timore di ulteriori contaminazioni. Sin dall’inizio si è sospettato che lesiano, ma mancano certezze.

