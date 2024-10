Spinte e minacce tra Nicole Kidman e Salma Hayek sul red carpet a Parigi: “Non toccarmi” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nicole Kidman e Salma Hayek protagoniste di uno screzio sul red carpet della sfilata di Balenciaga, durante la Paris Fashion Week. Il video del confronto tra le attrici ha fatto il giro del web, dividendo i fan. Quella a Parigi è stata la prima apparizione pubblica di Kidman dopo la morte della madre. Fanpage.it - Spinte e minacce tra Nicole Kidman e Salma Hayek sul red carpet a Parigi: “Non toccarmi” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)protagoniste di uno screzio sul reddella sfilata di Balenciaga, durante la Paris Fashion Week. Il video del confronto tra le attrici ha fatto il giro del web, dividendo i fan. Quella aè stata la prima apparizione pubblica didopo la morte della madre.

