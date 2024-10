Iltempo.it - Servizi segreti sicuri: la Russia attaccherà la Nato entro il 2030. Il piano di Putin

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Lasarà in grado di attaccare il territorio dellail. A sostenerlo è stato il capo deiesteri della Germania Bruno Kahl intervenendo in Parlamento a Berlino. «Le forze armate russe saranno in grado di sferrare un attacco allaal più tardila fine di questo decennio», ha detto in audizione al Bundestag. «Il Cremlino considera l'Occidente, Germania compresa, come un nemico», ha evidenziato Kahl citato dalla Dpa. L'obiettivo del presidente russo Vladimir, ha sottolineato, non è diretto solo alla conquista dell'Ucraina, ma alla «costruzione di un nuovo ordine mondiale». Spiegando che «irussi agiscono senza scrupoli», Kahl ha detto che «un peggioramento della situazione è tutt'altro che improbabile».