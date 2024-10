Schianto contro un'auto, due motociclisti feriti e trasportati in ospedale (Di lunedì 14 ottobre 2024) E' di tre feriti il bilancio dell'incidente avvenuto in via Brenta, ad Albaredo di Vedelago, nella mattinata di oggi, 14 ottobre, intorno alle 11. A scontrarsi una moto guidata da un 62enne di Vedelago, P.V., e con a bordo una 70enne, C.M., e un'auto, una Renault Clio, guidata da una 45enne di Trevisotoday.it - Schianto contro un'auto, due motociclisti feriti e trasportati in ospedale Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) E' di treil bilancio dell'incidente avvenuto in via Brenta, ad Albaredo di Vedelago, nella mattinata di oggi, 14 ottobre, intorno alle 11. A scontrarsi una moto guidata da un 62enne di Vedelago, P.V., e con a bordo una 70enne, C.M., e un', una Renault Clio, guidata da una 45enne di

