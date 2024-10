Rozzano, 19enne uccide un uomo per un paio di cuffie da 15 euro: “Ho fatto una ca**ata” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Diciannovenne uccide un uomo per un paio di cuffie da 15 euro Omicidio shock a Rozzano, in provincia di Milano, dove un 19enne, Daniele Rezza, ha ucciso il trentunenne Manuel Mastrapasqua per un paio di cuffie dal valore di 15 euro. Il delitto è avvenuto nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 ottobre in viale Romagna. La vittima stava tornando dal lavoro al supermercato quando è stata aggredita dal suo assassino. “Gli ho puntato il coltello e gli ho detto di darmi qualcosa. Lui mi ha risposto: ‘Ma cosa vuoi?!’. Gli ho strappato le cuffie che aveva al collo, lui ha cercato di riprenderle, mi ha colpito con una manata in faccia. A quel punto ho estratto il coltello e gli ho dato una coltellata” ha confessato l’omicida. Tpi.it - Rozzano, 19enne uccide un uomo per un paio di cuffie da 15 euro: “Ho fatto una ca**ata” Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Diciannovenneunper undida 15Omicidio shock a, in provincia di Milano, dove un, Daniele Rezza, ha ucciso il trentunenne Manuel Mastrapasqua per undidal valore di 15. Il delitto è avvenuto nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 ottobre in viale Romagna. La vittima stava tornando dal lavoro al supermercato quando è stata aggredita dal suo assassino. “Gli ho puntato il coltello e gli ho detto di darmi qualcosa. Lui mi ha risposto: ‘Ma cosa vuoi?!’. Gli ho strappato leche aveva al collo, lui ha cercato di riprenderle, mi ha colpito con una manata in faccia. A quel punto ho estratto il coltello e gli ho dato una coltellata” ha confessato l’omicida.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Omicidio di Rozzano : confessa l'autore - "ho ucciso per un paio di cuffie wireless da 20 euro" - Era stato lasciato andare e avrebbe potuto proseguire nel suo sconclusionato piano di fuga verso Torino prima di cercare di andare all'estero. Allo stato sul 19enne, anche lui residente a Rozzano con i genitori, non risultavano alert. L'udienza di convalida del provvedimento eseguito dai carabinieri si terrà lunedì 14 ottobre nel carcere di San Vittore davanti al gip Domenico Santoro. (Agi.it)

Ucciso per un paio di cuffie - la sorella di Manuel Mastrapasqua : “L’ergastolo lo paghiamo noi” - "Dicono che si è costituito, ma in realtà l'intento era scappare - spiega a Fanpage.it la sorella di Manuel Mastrapasqua, ucciso per un paio di cuffie - Senza mio fratello siamo noi quelli condannati".Continua a leggere . (Fanpage.it)

Omicidio di Rozzano : confessa l'autore - "Ho ucciso per un paio di cuffie wireless da 20 euro" - Un sospettato a cui gli investigatori, coordinati dalla procuratrice aggiunta Bruna Albertini e dal pm di turno Letizia Mocciaro, erano a lavoro per dare un nome. Senza avere addosso l'accessorio per ascoltare la musica. . . A velocizzare la risoluzione del caso è stato lo stesso autore quando nel pomeriggio si è, di fatto, costituito. (Agi.it)