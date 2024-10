Roma, crolla ascensore in via delle Vergini: un morto e due feriti (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un ascensore è crollato oggi, intorno alle 16 in via delle Vergini 21, di fronte al Teatro Quirino, al centro di Roma. Il bilancio è di un morto e due feriti, di cui uno grave. Sul posto la polizia di Stato e i vigili urbani per i primi rilievi. Secondo quanto riportato da Il Messaggero tre operai stavano facendo una manutenzione straordinaria dell’ascensore all’interno di un condominio. Durante le operazioni tutti e tre sono rimasti coinvolti nell’incidente. Nei soccorsi, difficili, è stato recuperato il corpo di uno della squadra, mentre un secondo operaio è stato portato in ospedale in codice rosso. Il terzo e ultimo componente della squadra di manutenzione non è in condizioni gravi ma si trova tutt’ora in ospedale in codice giallo. (Polizia, Polizia locale e vigili del fuoco sul luogo dove si è verificato un incidente sul lavoro a Roma, 14 ottobre 2024. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di lunedì 14 ottobre 2024) Unto oggi, intorno alle 16 in via21, di fronte al Teatro Quirino, al centro di. Il bilancio è di une due, di cui uno grave. Sul posto la polizia di Stato e i vigili urbani per i primi rilievi. Secondo quanto riportato da Il Messaggero tre operai stavano facendo una manutenzione straordinaria dell’all’interno di un condominio. Durante le operazioni tutti e tre sono rimasti coinvolti nell’incidente. Nei soccorsi, difficili, è stato recuperato il corpo di uno della squadra, mentre un secondo operaio è stato portato in ospedale in codice rosso. Il terzo e ultimo componente della squadra di manutenzione non è in condizioni gravi ma si trova tutt’ora in ospedale in codice giallo. (Polizia, Polizia locale e vigili del fuoco sul luogo dove si è verificato un incidente sul lavoro a, 14 ottobre 2024.

Roma - ascensore precipita durante la manutenzione e schiaccia 3 operai : un morto e due feriti gravi - Un ascensore è crollato all’interno di un palazzo in via delle Vergini, al civico 18, durante dei lavori di manutenzione. Il bilancio è drammatico: un morto e due feriti, uno dei quali in condizioni gravi. Per ragioni ancora da chiarire, l’ascensore è precipitato, schiacciando i lavoratori. Tragedia in pieno centro a Roma, a due passi dalla Fontana di Trevi. (Thesocialpost.it)

Precipita ascensore in un palazzo di Roma : un operaio morto e due gravemente feriti - Un operaio di 47 anni è morto e altri due sono rimasti gravemente feriti nel crollo di un ascensore in un palazzo nel centro storico di Roma. Peter Isiwele, di nazionalità nigeriana, è morto sul colpo, mentre i due colleghi sono stati trasportati in ospedale in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto in uno stabile di via delle Vergini, a poche centinaia di metri dalla Fontana di Trevi. (Tpi.it)

Roma - ascensore precipita e uccide una persona : polizia sul luogo dell’incidente - I tre, secondo quanto apprende LaPresse, stavano lavorando per conto di una ditta. . Polizia e vigili del fuoco sul luogo dell’incidente in cui una persona ha perso la vita lunedì pomeriggio in un palazzo di via delle Vergini, nel centro di Roma: l’uomo è rimasto schiacciato dalla cabina di un ascensore, che durante alcuni lavori di ristrutturazione si è sganciato ed è caduto all’interno della ... (Lapresse.it)