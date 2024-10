Rifiuti Roma, Gualtieri: “Cantiere termovalorizzatore in primo trimestre 2025” (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – "L'obiettivo è di aprire il Cantiere vero e proprio del termovalorizzatore nel primo trimestre 2025 e per l'estate del 2027 dovremmo avere i primi Rifiuti trattati". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, presentando in Campidoglio il progetto del termovalorizzatore a Santa Palomba. Il sindaco ha sottolineato che "il ritardo di L'articolo Rifiuti Roma, Gualtieri: “Cantiere termovalorizzatore in primo trimestre 2025” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – "L'obiettivo è di aprire ilvero e proprio delnele per l'estate del 2027 dovremmo avere i primitrattati". Lo ha detto il sindaco di, Roberto, presentando in Campidoglio il progetto dela Santa Palomba. Il sindaco ha sottolineato che "il ritardo di L'articolo: “in” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rifiuti Roma - Gualtieri : “Cantiere termovalorizzatore in primo trimestre 2025” - Il sindaco ha sottolineato che "il ritardo di […]. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, presentando in Campidoglio il progetto del termovalorizzatore a Santa Palomba. (Adnkronos) – "L'obiettivo è di aprire il cantiere vero e proprio del termovalorizzatore nel primo trimestre 2025 e per l'estate del 2027 dovremmo avere i primi rifiuti trattati". (Periodicodaily.com)

Rifiuti tessili - nuovo vertice a Roma. Corertex e Astri al ministero : "Scongiurare che l’Ue ci penalizzi" - A proposito del rapporto con Bruxelles, Corertex e Astri hanno messo sul tavolo tutti i rischi derivanti dagli eventuali divieti o paletti promossi dall’Unione Europea sull’esportazione di indumenti usati verso i paesi africani. Ringraziamo il ministero per l’ascolto e auspichiamo che questa collaborazione possa dare i risultati sperati da tutto il distretto". (Lanazione.it)

Furgone dei rifiuti uccise anziano. Le indagini : “Era in contromano”. Conducente rinviato a giudizio - Una strada interna e poco trafficata che conosceva bene. Un incidente del tutto simile è avvenuto anche nel maggio di quest’anno in via Tagliamento a Chiesanuova quando un camion per la raccolta dei rifiuti, sempre della cooperativa La Traccia, ha investito e ucciso un anziano di 78 anni. Prato, 11 ottobre 2024 – Sarà giudicato con rito abbreviato il conducente del furgone per la raccolta ... (Lanazione.it)