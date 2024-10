Prato, riparte il Cineforum del Garibaldi: ecco il programma (Di lunedì 14 ottobre 2024) Prato, 14 ottobre 2024 - Prato, riparte il Cineforum del Garibaldi, con proiezioni dal 16 ottobre all’11 dicembre. In programma un ciclo di bellissimi lungometraggi, molto diversi tra loro, capaci di far riflettere sulle contraddizioni della società contemporanea. Una selezione di storie raccontate da importanti registi del panorama internazionale per parlare di: ossessioni contemporanee; immigrazione; politica; emancipazione femminile; diritti umani; dipendenze; educazione affettiva; maternità. A presentare e moderare le serate Carlo Pellegrini, architetto e grande appassionato di cinema, con anni di esperienza in rassegne e incontri cinematografici. Si parte mercoledì 16 ottobre, alle ore 20.30. Inaugurazione con film de-strutturato e Cineforum con brindisi e poi la proiezione di Kinds of kindness di Yorgos Lanthimos. Lanazione.it - Prato, riparte il Cineforum del Garibaldi: ecco il programma Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 14 ottobre 2024), 14 ottobre 2024 -ildel, con proiezioni dal 16 ottobre all’11 dicembre. Inun ciclo di bellissimi lungometraggi, molto diversi tra loro, capaci di far riflettere sulle contraddizioni della società contemporanea. Una selezione di storie raccontate da importanti registi del panorama internazionale per parlare di: ossessioni contemporanee; immigrazione; politica; emancipazione femminile; diritti umani; dipendenze; educazione affettiva; maternità. A presentare e moderare le serate Carlo Pellegrini, architetto e grande appassionato di cinema, con anni di esperienza in rassegne e incontri cinematografici. Si parte mercoledì 16 ottobre, alle ore 20.30. Inaugurazione con film de-strutturato econ brindisi e poi la proiezione di Kinds of kindness di Yorgos Lanthimos.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La ripartenza del Prato Nord - tutti in campo - E che farà da prologo ad un nuovo incontro da programmare nelle prossime settimane, quando i lavori in corso saranno terminati: si sta lavorando per la stesura del manto sintetico del sussidiario e la seconda semina del campo principale, in modo da poterci giocare all’inizio del prossimo ottobre. E il club aveva beneficiato anche della generosità dei lettori de La Nazione: 15mila euro consegnati ... (Lanazione.it)

Da Prato all'Islanda : l'arbitro Deborah Bianchi riparte dalla Champions League - E' l'ultimo viaggio che ha compiuto in ordine cronologico Deborah Bianchi, arbitro della sezione pratese dell'AIA che a dispetto della giovane età può già essere considerata una “veterana del fischietto” (considerando che iniziò a dirigere oltre un decennio fa, a 19 anni). L'ultima designazione, qualche giorno fa, l'ha portata all'estremo nord dell'Europa: è stata lei ad arbitrare il match ... (Lanazione.it)

Lo United Riccione riparte da Prato. Match caldo con la matricola Zenith - Questo pomeriggio i biancazzurri di Loris Beoni si metteranno alla prova, al debutto in campionato, con lo Zenith Prato (calcio d’inizio alle 15 allo Stadio Lungobisenzio che lo Zenith condivide con il Prato), la seconda squadra di Prato, quella capace in poche annate di scalare le categorie, fino a raggiungere i ’cugini’ più quotati in serie D. (Sport.quotidiano.net)