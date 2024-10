Pomezia: grande partecipazione alla campagna “Io non rischio 2024” per la protezione civile (Di lunedì 14 ottobre 2024) Pomezia, 13 ottobre 2024 – In occasione della Settimana della protezione civile organizzata dal Comune di Pomezia, si è svolta ieri la campagna “Io non rischio 2024”, promossa dal Dipartimento Nazionale della protezione civile. L’evento è stato organizzato dall’associazione Gamma13, impegnata da tempo nella formazione e nell’informazione dei cittadini sui rischi ambientali e sulle buone pratiche di prevenzione. La campagna “Io non rischio 2024” La campagna nazionale “Io non rischio” ha l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione su come comportarsi in caso di emergenza e di catastrofi naturali. I volontari dell’associazione Gamma13 hanno fornito materiali informativi, spiegato i rischi specifici legati al territorio e illustrato le misure preventive che ognuno può adottare per proteggere se stesso e la propria comunità. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di lunedì 14 ottobre 2024), 13 ottobre– In occasione della Settimana dellaorganizzata dal Comune di, si è svolta ieri la“Io non”, promossa dal Dipartimento Nazionale della. L’evento è stato organizzato dall’associazione Gamma13, impegnata da tempo nella formazione e nell’informazione dei cittadini sui rischi ambientali e sulle buone pratiche di prevenzione. La“Io non” Lanazionale “Io non” ha l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione su come comportarsi in caso di emergenza e di catastrofi naturali. I volontari dell’associazione Gamma13 hanno fornito materiali informativi, spiegato i rischi specifici legati al territorio e illustrato le misure preventive che ognuno può adottare per proteggere se stesso e la propria comunità.

