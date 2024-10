.com - Pensioni anticipate 2025, Quota 103: contributivo fino a 67 anni e poi assegno pieno o per sempre?

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Sul fronte pensionecontinuano ad arrivare domande concernenti la103, molti probabilmente non hanno ancora compreso come funziona e quale é la logica di fondo di questa misura. Due sono i lettori che in questi giorni hanno posto una domanda analoga, ossia al raggiungimento dei 67il mio, ottenuto con103 e dunque, sarà incrementato, visto che raggiungo il requisito anagrafico, passando a misto? La risposta precisa la troverete dopo le due domande integrali poste dai nostri lettori, ma é chiaramente negativa, in quanto la103 é una scelta per, esattamente come Opzione donna. I dettagli:2024, accedo oggi con i requisiti di103, il mioal raggiungimento dei 67verrà incrementato? Il Signor Mario Dv scrive: “Un saluto a tutto lo staff.