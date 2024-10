Ottobre 2024, torna l'ora solare: ecco quando vanno spostate le lancette (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 Ottobre tornerà l'ora solare. Alle 3 le lancette andranno spostate indietro di un'ora e si potrà quindi godere di un'ora di riposo in più. L'ora solare rimarrà in vigore fino a domenica 30 marzo, quando farà ritorno l'ora legale e le lancette andranno Livornotoday.it - Ottobre 2024, torna l'ora solare: ecco quando vanno spostate le lancette Leggi tutta la notizia su Livornotoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nella notte tra sabato 26 e domenica 27tornerà l'ora. Alle 3 leandrannoindietro di un'ora e si potrà quindi godere di un'ora di riposo in più. L'orarimarrà in vigore fino a domenica 30 marzo,farà ritorno l'ora legale e leandranno

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Torna l'ora solare : quando spostare le lancette quest'anno - Ora solare 2024, ormai è il momento. A breve sarà infatti la volta di dire addio all'ora legale, scattata il 31 marzo 2024, che aveva regalato a tutti giornate più luminose fino a sera. Quest'anno per il passaggio all'ora solare la data cerchiata sul calendario è quella del 27 ottobre. Nella... (Monzatoday.it)

Ora solare : quando si fa il cambio? - Il freddo è arrivato in anticipo rispetto agli ultimi anni. L'ora solare invece non cambia la sua data: nell'ultimo fine settimana di ottobre torna al posto dell'ora legale. 60 minuti di luce in più la mattina a partire da domenica 27 ottobre. (Vanityfair.it)

Torna l'ora solare : quando spostare le lancette - . . Si avvicina il momento del passaggio dall'ora legale all'ora solare. Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre alle 3 del mattino sarà necessario spostare le lancette dell'orologio un'ora indietro e saranno quindi le 2. Le giornate ci sembreranno più corte perché ovviamente farà buio prima. (Torinotoday.it)