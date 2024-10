Nations League 2024/2025, risultati e classifiche (Di lunedì 14 ottobre 2024) Al via la Uefa Nations League 2024/2025. La competizione prenderà il via con la fase a leghe giovedì 5 settembre 2024 e si chiuderà con la finale di domenica 8 giugno 2025. Nel mezzo la fase a gironi (con la suddivisione nelle quattro leghe) che decreterà le qualificate alla Final Four. L’Italia punta ad esserci, ma deve fare i conti con Belgio, Francia e Israele, le avversarie nel girone A2. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Al via la Uefa. La competizione prenderà il via con la fase a leghe giovedì 5 settembree si chiuderà con la finale di domenica 8 giugno. Nel mezzo la fase a gironi (con la suddivisione nelle quattro leghe) che decreterà le qualificate alla Final Four. L’Italia punta ad esserci, ma deve fare i conti con Belgio, Francia e Israele, le avversarie nel girone A2.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Italia-Israele - Nations League calcio in DIRETTA : Spalletti punta su Raspadori e Retegui! - Inizio alle ore 20:45. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Israele di Nations League: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Shimon 19. Si gioca ad Udine. Ct. Nei cinque scontri più recenti, Israele ha segnato solo due reti contro la formazione italiana. Ct. La squadra di Luciano Spalletti giocherà oggi al Bluenergy Stadium di Udine con qualche cambio di formazione rispetto ... (Oasport.it)

DIRETTA Nations League - Italia-Israele | Formazioni UFFICIALI LIVE - itL’Italia, guidata in panchina dal commissario tecnico Luciano Spalletti, è reduce dal cocente pareggio contro il Belgio di Domenico Tedesco di giovedì scorso quando, in vantaggio di due reti a zero (in gol Andrea Cambiaso e Mateo Retegui), gli Azzurri sono rimasti in dieci per l’espulsione del capitano della Roma Lorenzo Pellegrini. (Calciomercato.it)

Italia-Israele di Nations League - orario e dove vederla in TV e streaming : le formazioni ufficiali - Udine blindata per la partita della quarta giornata di Nations League tra Italia e Israele. Gli azzurri vogliono tornare a vincere dopo il 2-2 con il Belgio e consolidare il primo poso nella classifica del girone. Cambi in formazione per Spalletti che lancia Vicario al posto di Donnarumma. Continua a leggere . (Fanpage.it)