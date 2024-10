L'uomo trovato nascosto nel bagno del treno, col finto viagra e 682 pasticche (Di lunedì 14 ottobre 2024) Si è nascosto nel bagno del treno e lì è stato arrestato. Un uomo di 24 anni, cittadino nigeriano, è finito in manette sabato mattina a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo essere stato sorpreso in possesso di pasticche di droga e di "simil viagra". Europa.today.it - L'uomo trovato nascosto nel bagno del treno, col finto viagra e 682 pasticche Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Si èneldele lì è stato arrestato. Undi 24 anni, cittadino nigeriano, è finito in manette sabato mattina a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo essere stato sorpreso in possesso didi droga e di "simil".

