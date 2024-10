LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA: Ineos prova ad accorciare su New Zealand, quarta regata dalle 14.10 (Di lunedì 14 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:02 Attendiamo i primi collegamenti dal vivo da Barcellona per conoscere le condizioni odierne del campo di regata. 13:58 Il quarto match race sarà l’unica regata prevista quest’oggi. Britannici quasi spalle al muro che vanno a caccia di una vittoria vitale dopo le tre sconfitte consecutive maturate nei primi 3 duelli. 13:54 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta della quarta regata di finale di America’s Cup 2024 tra New Zealand ed Ineos Britannia. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del quarto match race della finale di America’s Cup 2024 tra Team New Zealand ed Ineos Britannia. Dopo l’annullamento di ieri il comitato di regata ha deciso di utilizzare uno dei due giorni di riposo per completare il quarto confronto tra le due finaliste. Oasport.it - LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA: Ineos prova ad accorciare su New Zealand, quarta regata dalle 14.10 Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:02 Attendiamo i primi collegamenti dal vivo da Barcellona per conoscere le condizioni odierne del campo di. 13:58 Il quarto match race sarà l’unicaprevista quest’oggi. Britannici quasi spalle al muro che vanno a caccia di una vittoria vitale dopo le tre sconfitte consecutive maturate nei primi 3 duelli. 13:54 Buon pomeriggio e ben ritrovati nellascritta delladi finale diCuptra NewedBritannia. Buongiorno e benvenuti nellatestuale del quarto match race della finale diCuptra Team NewedBritannia. Dopo l’annullamento di ieri il comitato diha deciso di utilizzare uno dei due giorni di riposo per completare il quarto confronto tra le due finaliste.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA : si recupera la quarta regata - Ineos prova ad accorciare su NZ - Race-4 della finale di America’s Cup tra Team New Zealand ed Ineos Britannia inizierà alle 14. Occasione da non fallire per i britannici, sotto 3-0 dopo un avvio da incubo. 10. C’è da riflettere per Ben Ainslie e compagni, che sono già praticamente spalle al muro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del quarto match race della finale di ... (Oasport.it)

LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA : Ineos prova ad accorciare su New Zealand nella regata di recupero - I neozelandesi non vogliono cedere la Vecchia Brocca, anzi cercano con forza il terzo trionfo consecutivo. Tre sconfitte nei primi tre match race in condizioni di vento e campo di regata diverse. Race-4 della finale di America’s Cup tra Team New Zealand ed Ineos Britannia inizierà alle 14. C’è da riflettere per Ben Ainslie e compagni, che sono già praticamente spalle al muro. (Oasport.it)

LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA : i Kiwi dominano la terza regata - poi la cancellazione salva Ben Ainslie - Per Ineos ci sono sempre 30 secondi di ritardo. 14:26 Siamo a metà gara con New Zealand che entra nel terzo gate in perfetta lay line continuando a guadagnare. 15:37 Tutto sommato una buona notizia per Ineos Britannia, che avrà maggior tempo per capire i propri errori e soprattutto se sussistono i margini per mettere i bastoni tra le ruote ai neozelandesi. (Oasport.it)