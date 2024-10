L'Edizione 2024 è stata dedicata al tema delle radici italiane all'estero (Di lunedì 14 ottobre 2024) Treviso, 14 ott. (askanews) – Sono Nadia Ceoldo di Salzano per la ricetta originale e Isabella Bucciol di Portogruaro per la ricetta creativa le vincitrici della Tiramisù World Cup 2024, dedicata al tema “Treviso e le radici”, nell’anno delle radici italiane all’estero, l’iniziativa del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Tre giorni con 240 concorrenti a Treviso si sono dati battaglia a colpi di mestolo e frullatore per decretare il miglior Tiramisù del mondo, per la ricetta originale (sei ingredienti: uova, zucchero, mascarpone, savoiardi, caffè e cacao) e in quella creativa (con la possibilità di aggiungere tre ingredienti e di sostituire il biscotto). Iodonna.it - L'Edizione 2024 è stata dedicata al tema delle radici italiane all'estero Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Treviso, 14 ott. (askanews) – Sono Nadia Ceoldo di Salzano per la ricetta originale e Isabella Bucciol di Portogruaro per la ricetta creativa le vincitrici della Tiramisù World Cupal“Treviso e le”, nell’annoall’, l’iniziativa del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Tre giorni con 240 concorrenti a Treviso si sono dati battaglia a colpi di mestolo e frullatore per decretare il miglior Tiramisù del mondo, per la ricetta originale (sei ingredienti: uova, zucchero, mascarpone, savoiardi, caffè e cacao) e in quella creativa (con la possibilità di aggiungere tre ingredienti e di sostituire il biscotto).

