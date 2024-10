Lavori sulla rete gas in Strada Morane, modifiche alla viabilità (Di lunedì 14 ottobre 2024) I tecnici di Inrete Distribuzione Energia, società del Gruppo Hera, stanno svolgendo da lunedì 14 ottobre Lavori in pronto intervento sulla rete gas, in Strada Morane, all’altezza del civico 563, in prossimità della rotatoria con via Liguria e via Toscana. I Lavori, che, salvo imprevisti Modenatoday.it - Lavori sulla rete gas in Strada Morane, modifiche alla viabilità Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) I tecnici di InDistribuzione Energia, società del Gruppo Hera, stanno svolgendo da lunedì 14 ottobrein pronto interventogas, in, all’altezza del civico 563, in prossimità della rotatoria con via Liguria e via Toscana. I, che, salvo imprevisti

Rete idrica comunale : a Grotta partono i lavori per l’efficientamento - L’attività ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021, ovvero “5. 600. 476/2023, (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione). Sempre con i consulenti della Regione, l’Amministrazione ha, inoltre, concordato di avviare la fase progettuale per il rifacimento dell’intera rete idrica comunale in modo tale che il citato intervento si configuri come primo stralcio ... (Anteprima24.it)

Firenze - scattano i lavori in via delle Panche per l’allaccio della rete fognaria - . Da oggi, 14 ottobre, ci sarà l'istituzione di un divieto di transito tra via di Quarto e via Calo. Percorso alternativo: via del Chiuso-via di Ugnano-via di Mantignano-via dei Cadolingi. Firenze, 14 ottobre 2024 – A Firenze scattano alcuni lavori da oggi. Previsto anche un senso unico in via di Quarto tra via delle Panche verso via Grifeo. (Lanazione.it)

Lavori sulla rete idrica : numerose vie di Barbaricina senz'acqua - 30 alle 12. . 30 di martedì 15 ottobre si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle vie: Andrea Pisano (il tratto compreso tra le vie Bandinelli e Rook), Bandinelli, Sestini, in Corte Case Medicee, Aurelia. . Acque comunica che, per lavori sulla rete idrica nel comune di Pisa, dalle ore 8. (Pisatoday.it)