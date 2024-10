L'arte del rattoppo in via Sant'Agostino (Di lunedì 14 ottobre 2024) Via Sant'Agostino una strada trafficata, con aereoporto, scuola, stazione e bus che passano ogni 15 minuti, con marciapiede inesistenti, con allagamenti continui causa piogge, dobbiamo ancora vedere rattoppare? Mi sembra a questo punto che non sia di interesse per il nostro Sindaco!!! CHAPEAU Pisatoday.it - L'arte del rattoppo in via Sant'Agostino Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Viauna strada trafficata, con aereoporto, scuola, stazione e bus che passano ogni 15 minuti, con marciapiede inesistenti, con allagamenti continui causa piogge, dobbiamo ancora vedere rattoppare? Mi sembra a questo punto che non sia di interesse per il nostro Sindaco!!! CHAPEAU

