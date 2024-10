Lettera43.it - La Superlega debutterà nel 2025, Reichart: «Il monopolio sta crollando»

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Lapotrebbe debuttare a settembre. Anzi, lo farà sicuramente secondo fonti interne ad A22 Sports Management, citate dal quotidiano spagnolo As. La conferma che il prossimo potrebbe essere l’anno di partenza l’ha data poi l’amministratore delegato Bernd. In un’intervista alla rivista tedesca Kicker, ha affermato: «Al momento ci stiamo concentrando soprattutto sulle partnership tecnologiche e sul modello di business che ne deriva. Siamo fermamente convinti che i tifosi meritino un’esperienza più economica e migliorata davanti agli schermi». E poi: «I pilastri su cui finora si basava ildelle federazioni stanno». “Associations will no longer be able to avoid bringing their activities and statutes into line with EU law.