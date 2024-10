News.robadadonne.it - La commozione di Fiorello per le nozze della figlia acquisita Olivia Testa

Leggi tutta la notizia su News.robadadonne.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Fiori d’arancio perdi Rosario, che nel fine settimana ha sposato a Venezia il fidanzato Ansperto Radice Fossati Confalonieri. Grande ladello showman, che ha accompagnato la sposa assieme al padre naturale di lei, Edoardo, ex compagno dell’attuale moglie di, Susanna Biondo; un bellissimo esempio di famiglia allargata che ha dato prova del proprio legame anche in questa occasione così importante per, che presto renderà anche nonni i suoi due papà. La sposa ha scelto un abito in stile impero, con maniche a palloncino, e un mantello con cappuccio; lontana dal mondo dello spettacolo,è nel comitato organizzatore dei Giochi Olimpici invernali di Milano – Cortina del 2026; lo sposo, invece, è discendente di una delle famiglie più antichenobiltà milanese, e lavora nel settore del marketing.