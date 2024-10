Jannik Sinner, è davvero il suo anno d’oro: ecco quanto guadagna il numero uno del mondo (Di lunedì 14 ottobre 2024) Jannik Sinner sta vivendo un anno d’oro. Il 2024 lo vede dominare il circuito mondiale con una serie impressionante di successi e di punti. Dal primo titolo slam conquistato agli Australian Open fino al recente trionfo nel Masters 1000 di Shanghai, Sinner ha fatto incetta di vittorie, passando per New York, Miami, Cincinnati, Rotterdam e Halle. La vittoria contro Novak Djokovic in Cina non gli ha solo garantito il primo posto nel ranking Atp fino a fine anno, ma anche un cospicuo premio in denaro.Leggi anche: Jannik Sinner si confessa: “Ho perso il sorriso. Problemi nella mia testa” quanto guadagna Jannik Sinner A Shanghai, infatti, Sinner ha incassato un assegno da 1.1 milioni di dollari. Le tasse riducono la cifra, certo, ma il guadagno rimane notevole. Thesocialpost.it - Jannik Sinner, è davvero il suo anno d’oro: ecco quanto guadagna il numero uno del mondo Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)sta vivendo un. Il 2024 lo vede dominare il circuito mondiale con una serie impressionante di successi e di punti. Dal primo titolo slam conquistato agli Australian Open fino al recente trionfo nel Masters 1000 di Shanghai,ha fatto incetta di vittorie, passando per New York, Miami, Cincinnati, Rotterdam e Halle. La vittoria contro Novak Djokovic in Cina non gli ha solo garantito il primo posto nel ranking Atp fino a fine, ma anche un cospicuo premio in denaro.Leggi anche:si confessa: “Ho perso il sorriso. Problemi nella mia testa”A Shanghai, infatti,ha incassato un assegno da 1.1 milioni di dollari. Le tasse riducono la cifra, certo, ma il guadagno rimane notevole.

