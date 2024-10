Infortunio per Filippo Della Vite: finisce nelle reti in allenamento, sarà operato martedì (Di lunedì 14 ottobre 2024) Rientro anticipato per Filippo Della Vite dal raduno Della squadra maschile di Coppa del Mondo di gigante, che sta preparando l’esordio stagionale di Soelden, previsto per domenica 27 ottobre. Il classe 2001 originario di Ponteranica era impegnato nel terzo giorno di allenamento proprio sul ghiacciaio austriaco, quando una caduta lo ha fatto finire nelle reti, provocandosi la frattura scomposta del pollice Della mano destra e un piccolo taglio alla gamba destra, già suturato con tre punti. Della Vite è atteso al rientro in queste ore in Italia e già nella mattinata di martedì 15 ottobre verrà operato alla clinica La Madonnina di Milano dalla Commissione Medica FISI, presieduta dal dottor Andrea Panzeri. Al termine dell’operazione saranno stabiliti i tempi di recupero, compresa la sua eventuale partecipazione alla gara di Soelden che aprirà la stagione. Bergamonews.it - Infortunio per Filippo Della Vite: finisce nelle reti in allenamento, sarà operato martedì Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Rientro anticipato perdal radunosquadra maschile di Coppa del Mondo di gigante, che sta preparando l’esordio stagionale di Soelden, previsto per domenica 27 ottobre. Il classe 2001 originario di Ponteranica era impegnato nel terzo giorno diproprio sul ghiacciaio austriaco, quando una caduta lo ha fatto finire, provocandosi la frattura scomposta del pollicemano destra e un piccolo taglio alla gamba destra, già suturato con tre punti.è atteso al rientro in queste ore in Italia e già nella mattinata di15 ottobre verràalla clinica La Madonnina di Milano dalla Commissione Medica FISI, presieduta dal dottor Andrea Panzeri. Al termine dell’operazione saranno stabiliti i tempi di recupero, compresa la sua eventuale partecipazione alla gara di Soelden che aprirà la stagione.

Filippo Della Vite cade in allenamento : c’è una frattura - in dubbio l’esordio a Soelden - Della Vite, 23 anni, nel corso del terzo giorno di allenamento è infatti incappato in una caduta, causata da una sorta di imbarcata, che lo ha fatto terminare nelle reti di protezione. Cattive notizie giungono da Soelden, in Austria, sede del raduno dell’Italia dello slalom gigante maschile in preparazione all’inizio della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino: sul ghiacciaio che inaugurerà ... (Oasport.it)

"Due vite" - in libreria il romanzo del preside Filippo Vincenzo Maiolo - Una cena tra amici si trasforma in un viaggio coinvolgente che va oltre il visibile e il tangibile, per proiettarsi nella memoria e nei sentimenti. In "Due vite", Filippo Vincenzo Maiolo ci guida attraverso le storie intrecciate di due coppie e non solo, dipingendo un affresco di relazioni... (Perugiatoday.it)

Filippo Della Vite. "Libero di... sciare senza fissarmi obiettivi. Il mio mito resta Hirsher» - Qual è il suo programma? "Facciamo ancora un paio di ritiri sui ghiacciai, prima in Svizzera e poi in Austria, e poi c’è Solden a fine mese. La Coppa del Mondo 2024 incominciaa Soelden con un gigante a fine ottobre. Questo è molto… “figo“, sarà pazzesco poter gareggiare con uno che hai sempre ammirato, con un tuo idolo. (Sport.quotidiano.net)