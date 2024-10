‘In Vino Civitas’, si è chiusa l’ottava edizione all’insegna della sostenibilità (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiSi è chiusa all’insegna della sostenibilità e contro lo spreco alimentare l’ottava edizione di In Vino Civitas che ancora una volta è stata occasione per promuovere il #BEREssere. Grazie alla partnership con Comieco e la presenza della vicepresidente nazionale di Comieco, Carlotta De Iuliis, l’ottava edizione del Salone del Vino ha presentato in anteprima nazionale, da Salerno, il Rimpiattino, il progetto che consente di combattere lo spreco alimentare e, insieme alla doggy bag, di poter riportare a casa anche la bottiglia di Vino non consumata al ristorante. Anteprima24.it - ‘In Vino Civitas’, si è chiusa l’ottava edizione all’insegna della sostenibilità Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiSi èe contro lo spreco alimentaredi InCivitas che ancora una volta è stata occasione per promuovere il #BEREssere. Grazie alla partnership con Comieco e la presenzavicepresidente nazionale di Comieco, Carlotta De Iuliis,del Salone delha presentato in anteprima nazionale, da Salerno, il Rimpiattino, il progetto che consente di combattere lo spreco alimentare e, insieme alla doggy bag, di poter riportare a casa anche la bottiglia dinon consumata al ristorante.

