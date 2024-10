Sport.quotidiano.net - Il quintetto magico è fiorentino. Di Felice, tre mesi nella top ten

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Ildella stagione ciclistica 2024 per le categorie élite-under 23, juniores, allievi e per l’attività su pista, ha connotati fiorentini, con Francesco Didell’Hopplà Petroli Firenze tra gli élite-under 23, lo juniores Enea Sambinello del Team Vangi Il Pirata di Calenzano, l’allievo Luciano Gaggioli, e su pista l’olimpionica Vittoria Guazzini e l’iridato Fabio Del Medico del V.C. Empoli. Questi i brillanti protagonisti con Diche negli ultimi tredi attività, non è mai uscito dalla Top ten nelle gare disputate con una continuità di rendimento straordinaria. Ai posti d’onore l’ottimo Oioli e il forte velocista aretino Della Lunga. Sambinello è stato altrettanto bravo e continuo nell’esprimere tra gli juniores le proprie qualità vincendo anche in Francia, indossando la maglia della Nazionale azzurra e disputando in Svizzera il Campionato del mondo.