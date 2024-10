Guida TV Sky Cinema e NOW: Volare, Lunedi 14 Ottobre 2024 (Di lunedì 14 ottobre 2024) Lunedi 14 Ottobre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.Stasera, su Sky Cinema Uno HD alle 21:15, debutta alla regia Margherita Buy con Volare, una commedia in cui interpreta un'attrice che decide di iscriversi a un corso per superare la sua paura di Volare, un timore che ha limitato sia la sua carriera sia la vita privata. Durante il corso, interagisce con un gruppo di compagni eccentrici che condividono la sua fobia, dando vita a situazioni comiche e riflessioni sui propri limiti. Su Sky Cinema Due HD, sempre alle 21:15, non perdere Striptease, il film iconico degli anni '90 con Demi Moore. Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Volare, Lunedi 14 Ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Digital-news.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)14sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.Stasera, su SkyUno HD alle 21:15, debutta alla regia Margherita Buy con, una commedia in cui interpreta un'attrice che decide di iscriversi a un corso per superare la sua paura di, un timore che ha limitato sia la sua carriera sia la vita privata. Durante il corso, interagisce con un gruppo di compagni eccentrici che condividono la sua fobia, dando vita a situazioni comiche e riflessioni sui propri limiti. Su SkyDue HD, sempre alle 21:15, non perdere Striptease, il film iconico degli anni '90 con Demi Moore.

