Liberoquotidiano.it - Gualtieri: "Senza il termovalorizzatore avremmo dovuto aprire una discarica da 1 mln di tonnellate"

(Di lunedì 14 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 14 ottobre 2024 "Se non avessimo deciso di fare iloggi dovremmo annunciare l'inizio dei lavori per unada un milione. Saremmo stati commissariati e costretti a farlo. Per altro lasarebbe durata solo 5 anni, poi neun'altra. E poi un'altra e così via. In 35 anni nesette" così il sindaco di Roma Roberto, intervenendo alla conferenza in Campidoglio in cui è stato presentato il progetto deldi Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev