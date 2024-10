Formia / “Formia Bierfest”, grande successo per la Festa della Birra in Piazza della Vittoria (Di lunedì 14 ottobre 2024) Formia – Boom di partecipanti nei quattro giorni di “Formia Bierfest”, la Festa della Birra, che si è conclusa ieri sera in Piazza della Vittoria, nel cuore della città di Formia. Quattro serate di puro divertimento e spensieratezza che hanno attirato centinaia di persone. Animazione e giochi gonfiabili nell’attigua Piazza Aldo Moro e street food, L'articolo Formia / “Formia Bierfest”, grande successo per la Festa della Birra in Piazza della Vittoria Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Formia / “Formia Bierfest”, grande successo per la Festa della Birra in Piazza della Vittoria Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di lunedì 14 ottobre 2024)– Boom di partecipanti nei quattro giorni di “”, la, che si è conclusa ieri sera in, nel cuorecittà di. Quattro serate di puro divertimento e spensieratezza che hanno attirato centinaia di persone. Animazione e giochi gonfiabili nell’attiguaAldo Moro e street food, L'articolo/ “”,per lainTemporeale Quotidiano.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Formia / Tutto pronto per la “Festa della birra” - quattro giorni d’intrattenimento in piazza della Vittoria - Saranno presenti stand gastronomici con una grande varietà di birre, con una selezione di cover band di gruppi che si esibiranno dal vivo ogni sera, offrendo generi musicali diversi […] L'articolo Formia / Tutto pronto per la “Festa della birra”, quattro giorni d’intrattenimento in piazza della Vittoria sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. (Temporeale.info)

Formia / Tutto pronto per la “Festa della birra” - quattro giorni d’intrattenimento in piazza della Vittoria - FORMIA – Sale l’attesa per “Formia Bierfest”, la Festa della Birra, un evento ricco di divertimento e musica live, distribuito su quattro serate di puro intrattenimento. Saranno presenti stand gastronomici con una grande varietà di birre, con una selezione di cover band di gruppi che si esibiranno dal vivo ogni sera, offrendo generi musicali diversi […] L'articolo Formia / Tutto pronto per la ... (Temporeale.info)

Formia / “Festival Vitruviano” - al via l’organizzazione di questa nuova manifestazione culturale - FORMIA -Formia, città dal ricco patrimonio storico, ha l’onore di essere legata a una delle figure più influenti dell’architettura e dell’ingegneria del mondo antico: Marco Vitruvio Pollione, nato, vissuto e con molta probabilità deceduto a Formia. . E’ proprio a questo grande personaggio della storia romana, autore del famoso trattato “De Architectura”, che l’amministrazione comunale, guidata ... (Temporeale.info)