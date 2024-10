Empoli-Napoli, spunta un retroscena lungo 15 anni su Conte e D’Aversa (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il retroscena: da amici inseparabili a rivali per una notte Notizie calcio Napoli. Antonio Conte e Roberto D’Aversa sono molto più che semplici colleghi: sono amici, anzi, quasi fratelli. Eppure, domenica, al Castellani di Empoli, si affronteranno da avversari in una partita che metterà alla prova un legame di oltre quindici anni. Empoli-Napoli non sarà solo una sfida importante per la classifica, ma anche un confronto personale tra due tecnici che si conoscono nel profondo. Amici nella vita, ora si ritroveranno su fronti opposti. Conte, alla guida del Napoli, sta cercando di alimentare il sogno dei partenopei, mentre D’Aversa è chiamato a tenere l’Empoli lontano dalla zona bassa della classifica. Napolipiu.com - Empoli-Napoli, spunta un retroscena lungo 15 anni su Conte e D’Aversa Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il: da amici inseparabili a rivali per una notte Notizie calcio. Antonioe Robertosono molto più che semplici colleghi: sono amici, anzi, quasi fratelli. Eppure, domenica, al Castellani di, si affronteranno da avversari in una partita che metterà alla prova un legame di oltre quindicinon sarà solo una sfida importante per la classifica, ma anche un confronto personale tra due tecnici che si conoscono nel profondo. Amici nella vita, ora si ritroveranno su fronti opposti., alla guida del, sta cercando di alimentare il sogno dei partenopei, mentreè chiamato a tenere l’lontano dalla zona bassa della classifica.

