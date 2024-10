Thesocialpost.it - Delitto Rozzano, nelle immagini delle telecamere gli ultimi istanti di Manuel Mastrapasqua e gli spostamenti di Rezza

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Le registrazionidi sicudel supermercato situato in via Farini a Milano mostranomentre cammina. Ha appena concluso il suo turno di lavoro e sono le 00:20 della notte tra giovedì e venerdì. Si dirige verso casa, a, con le cuffie sulle orecchie e il cellulare in mano, intento a chattare con la sua fidanzata.Leggi anche: È morta la donna più anziana della Calabria: Mariarosa aveva 109 anni Due ore e mezza più tardi, a, viene avvicinato da Daniele, il qualeappare aggirarsi nella zona del, impugnando un coltello. Indossa un cappellino bianco e una tuta nera; sono le 2:45 della notte. Dieci minuti dopo,strappa via le cuffie a, che reagisce; a quel punto,lo accoltella al torace, provocandone la morte.