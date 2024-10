Dalila Gelsomino sulla rottura da Eros Ramazzotti: “La mia dignità non è stata protetta, ero infelice” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Dalila Gelsomino parla della fine della storia con Eros Ramazzotti. Con alcune IG story si sfoga contro chi ha provato a invadere la sua privacy, poi spiega: "Non eravamo più felici insieme. Ho provato a tenere in piedi questa relazione con tutte le mie forze". Fanpage.it - Dalila Gelsomino sulla rottura da Eros Ramazzotti: “La mia dignità non è stata protetta, ero infelice” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)parla della fine della storia con. Con alcune IG story si sfoga contro chi ha provato a invadere la sua privacy, poi spiega: "Non eravamo più felici insieme. Ho provato a tenere in piedi questa relazione con tutte le mie forze".

Mister Movie | Eros Ramazzotti di nuovo single - fine della storia con Dalila Gelsomino - …. A rivelarlo è stata proprio l’ex modella, che attraverso una serie di Instagram Stories ha deciso di rompere il silenzio sulla sua situazione sentimentale, dichiarando senza mezzi termini: “Io ed Eros non eravamo più felici”. Dopo mesi di voci e speculazioni, è ufficiale: la relazione tra Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino è giunta al termine. (Mistermovie.it)

Dalila Gelsomino rompe il silenzio sulla fine della storia con Eros Ramazzotti : il messaggio - Con queste parole, ha chiesto rispetto per la sua privacy. In un post sincero e profondo, Dalila ha spiegato le difficoltà incontrate durante la relazione e il motivo per cui hanno deciso di separarsi. Le parole di Dalila Gelsomino sulla fine dell’amore con Eros Ramazzotti Dalila Gelsomino ha rotto il silenzio sulla fine della sua relazione con Eros Ramazzotti attraverso un messaggio nelle sue ... (Anticipazionitv.it)

Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino si sono lasciati : “Non sono riusciti a superare una crisi che li ha travolti già dalla scorsa primavera” - Lo scrive il settimanale DiPiù TV. I più esperti di pettegolezzo ricorderanno di quando lo scorso luglio la presenza dell’attrice Desire Popper al concerto romano dei Coldplay assieme ed Eros Ramazzotti aveva fatto partire delle congetture, poi smentite proprio dal cantautore. . Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino si sarebbero lasciati dopo due anni. (Ilfattoquotidiano.it)