Concorso di pittura "Michele Valbonesi" a Ranchio: Roberto Cheula vince la 22esima edizione (Di lunedì 14 ottobre 2024) Dopo quattro anni di pausa, il Concorso di pittura "Michele Valbonesi" è tornato a Ranchio con la sua 22esimaa edizione, riscuotendo un importante interesse. L’evento si è svolto domenica in occasione della Festa della Castagna, attirando artisti e appassionati d'arte dal centro nord Italia Cesenatoday.it - Concorso di pittura "Michele Valbonesi" a Ranchio: Roberto Cheula vince la 22esima edizione Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Dopo quattro anni di pausa, ildi" è tornato acon la sua, riscuotendo un importante interesse. L’evento si è svolto domenica in occasione della Festa della Castagna, attirando artisti e appassionati d'arte dal centro nord Italia

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

E' Stefano Lucà il vincitore della prima edizione del concorso di pittura Imago in villa - . Era visibilmente emozionato Stefano Lucà, vincitore della prima edizione del contest Imago In Villa, alla cerimonia di premiazione; il suo ringraziamento commosso, mentre ritirava la chiave della casa che si è aggiudicato nel borgo di Castelnuovo Val di Cecina, è andato al sindaco Alberto Ferrini. (Pisatoday.it)

Concorso di pittura in memoria di Dario Montemaggi - Il concorso prevede la selezione di un numero massimo di 120 opere che verranno esposte nella mostra collettiva dei finalisti presso il "salone di esposizione Montemaggi Designer" in via Roma 2, a Savignano sul Rubicone con mostra dal 15 dicembre al 19 gennaio 2025. Il concorso è patrocinato dal Comune di Savignano sul Rubicone e dalla Rubiconia Accademia dei Filopatridi e finanziato dalla ... (Ilrestodelcarlino.it)