Centro riabilitativo: dopo il licenziamento collettivo, Asl assume personale (Di lunedì 14 ottobre 2024) CEGLIE MESSAPICA – L’Asl Brindisi pubblica gli avvisi per il reclutamento, prima a tempo determinato e poi a tempo indeterminato, del personale necessario a garantire la gestione pubblica del Centro di riabilitazione di Ceglie Messapica, gestito dalla Fondazione San Raffaele. Lo annuncia il Brindisireport.it - Centro riabilitativo: dopo il licenziamento collettivo, Asl assume personale Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) CEGLIE MESSAPICA – L’Asl Brindisi pubblica gli avvisi per il reclutamento, prima a tempo determinato e poi a tempo indeterminato, delnecessario a garantire la gestione pubblica deldi riabilitazione di Ceglie Messapica, gestito dalla Fondazione San Raffaele. Lo annuncia il

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Centro di Arese cerca personale : in arrivo il primo recruting day. Come partecipare - Duplice l'obiettivo: da un lato sostenere le aziende presenti all'interno dello shopping mall nella ricerca di personale, offrendo un supporto concreto nella selezione; dall'altro, fornire ai candidati un’occasione sicura e competente per incontrare potenziali datori di lavoro. 500 dipendenti (indotto escluso). (Ilgiorno.it)

Entra al centro commerciale e accoltella personale e clienti : 3 morti e 15 feriti a Shanghai - La terribile scena nella serata di lunedì nel supermercato del centro commerciale Ludu International Commercial Plaza. Autore dell’attacco con arma bianca un 37enne cinese che è stato arrestato sul posto dagli agenti di polizia intervenuti in forze.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Al Centro d’arte Raffaello la personale pittorica di Nicholas Stedman - “Polittici – Visioni tattili” è il titolo della mostra di Nicholas Stedman a cura del Centro d’arte Raffaello, in programma a Palermo dal 5 al 26 ottobre nella sede della galleria in via Emanuele Notarbartolo 9/E. Si tratta dell’ultima tappa della produzione pittorica dell’artista britannico... (Palermotoday.it)