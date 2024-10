Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Mauro Icardi può tornare in Italia? La risposta dell’agente

(Di lunedì 14 ottobre 2024)potrebbeine indossare la maglia delnella prossima sessione di? Ladel bomber argentinonon ha ancora chiuso le porte a un suo ritorno in. Pino Letterio, agente del centravanti argentino, non esclude infatti la possibilità riguardo il futuro del proprio assistito. Un’ipotesi mantenuta viva in particolare dal passaportono dell’ex attaccante dell’Inter e dal suo amore per lo Stato. Il suo procuratore sottolinea come sia difficile rinunciare a questo rapporto reciproco creatosi con una Nazione intera. Le dichiarazioni rilasciate da Pino Letterio a proposito in un’intervista a margina dell’assemblea elettiva Aiacs: Niente è impossibile,no di passaporto, ama l’. Molto difficile rinunciare all’amore di una nazione intera Ilpotrebbe fare un tentativo per