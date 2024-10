Metropolitanmagazine.it - Calciomercato Fiorentina, idea scambio con una big

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Laè arrivata alla sosta con grande entusiasmo, grazie alla vittoria sul Milan per 2-1. I viola sono ora a soli tre punti da un posto Champions, approfittando della classifica molto corta. Palladino e la dirigenza hanno approfittato di questi primi due mesi per valutare la rosa e definire chi sarebbe stato utile o meno alla causa. Questo ha portato giocatori come Parisi e Beltran a trovare sempre meno spazio, lasciando intendere che le strade tra loro e lasi potrebbero separare già durante il mercato invernale. Ildella, quindi, partirà dalle cessioni degli esuberi, con l’obiettivo di fare un salto di qualità e continuare il lavoro svolto fino ad ora.