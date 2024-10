Bianca Balti taglia i capelli e mostra la cicatrice prima della chemio: “Coraggio a chi inizia la terapia come me” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Bianca Balti taglia i capelli e mostra la cicatrice prima della chemio Bianca Balti inizia la chemioterapia: la top model ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute postando una serie di foto sul suo profilo Instagram in cui è ritratta con i capelli corti e in cui mostra la cicatrice post-operazione. “Un passo alla volta” ha scritto nella didascalia del post la modella, che poi ha aggiunto tra le stories: “Coraggio a chi, come me, sta iniziando la terapia”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Balti (@BiancaBalti) Lo scorso 15 settembre Bianca Balti aveva rivelato di essere stata operata: “Domenica scorsa mi sono recata al Pronto soccorso per scoprire che il mio dolore al basso ventre era un cancro ovarico al terzo stadio. Tpi.it - Bianca Balti taglia i capelli e mostra la cicatrice prima della chemio: “Coraggio a chi inizia la terapia come me” Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)lala: la top model ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute postando una serie di foto sul suo profilo Instagram in cui è ritratta con icorti e in cuilapost-operazione. “Un passo alla volta” ha scritto nella didascalia del post la mo, che poi ha aggiunto tra le stories: “a chi,me, stando la”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) Lo scorso 15 settembreaveva rivelato di essere stata operata: “Domenica scorsa mi sono recata al Pronto soccorso per scoprire che il mio dolore al basso ventre era un cancro ovarico al terzo stadio.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bianca Balti taglia i capelli e mostra la cicatrice prima della chemio : "Coraggio a chi inizia la terapia come me" - . La modella 40enne si è presentata sui social con un nuovo look, un caschetto al posto dei lunghi capelli che da sempre hanno incorniciato il suo viso, immortalato. . Bianca Balti è pronta a cominciare il percorso di chemioterapia a un mese circa dall'operazione per un tumore ovarico al terzo stadio. (Today.it)

Bianca Balti e il tumore - la modella taglia i capelli prima della terapia - Dopo l’operazione la terapia. Nuovo messaggio sui social di Bianca Balti che in un post e attraverso alcune storie su Instagram ha documentato il momento in cui ha tagliato i capelli, in vista dell’inizio delle cure per sconfiggere il tumore che l’ha colpita. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Balti ... (Lapresse.it)

Bianca Balti taglia i capelli prima della chemio «Oggi comincio la terapia» - Qualche settimana prima, la modella aveva già rivelato sui social di aver affrontato un intervento chirurgico, svelando ai suoi fan la terribile scoperta: un tumore ovarico al terzo stadio. Dopo l’operazione subita qualche settimana fa, la modella aveva spiegato di sentirsi piena di vita e pronta a combattere la malattia, con uno spirito combattivo e positivo. (Donnapop.it)