Beppe Sala fa dietro front: "Nessuna parola sul mio successore" (Di lunedì 14 ottobre 2024) Troppe "polemiche e malumori" dopo le parole sul suo possibile successore. Così il sindaco di Milano, Beppe Sala, fa dietro front e annuncia che non dirà più "una singola parola" sulla sua successione. Lo ha scritto sui social spiegando: "La mia intenzione più sentita e profonda è evitare a ogni

Beppe Sala e le Comunali del 2026 : “Il candidato di sinistra? Bisogna sondare chi è fuori da politica e partiti” - Hanno un vantaggio rispetto a noi, cioè che stanno assieme sempre, mentre noi facciamo più fatica. Quindi se non ci si divide è il momento veramente di trovare una sintesi, credo sia estremamente fattibile". Io mi auguro che non verranno toccate perché non mi pare il caso di andare a colpire oggi in modo indiscriminato e soprattutto questo colpirebbe abbastanza la classe media. (Ilgiorno.it)

Stadio Milan - Beppe Sala : lavoro positivo con le società. Le parole - Milan: proseguono le conversazioni con il sindaco Beppe Sala per lo stadio Giuseppe Meazza. I punti critici riguardano la Soprintendenza, ma vedo progressi positivi che procedono sempre con maggiore chiarezza. Senza scordare anche la questione di valutazione dell’intera area legata all’Agenzia delle Entrante. (Dailymilan.it)

Beppe Sala contro Silvio Berlusconi - Il comune di Milano fa ricorso per l’intitolazione dell’aeroporto di Malpensa al fondatore di Fi - Il ricorso verrà depositato al Tar, forse la prossima se . Beppe Sala contro Silvio Berlusconi: la giunta del comune di Milano, guidata dal sindaco di centro-sinistra, ha approvato la delibera per procedere al ricorso per l’intitolazione del luglio scorso dell’aeroporto di Malpensa al fondatore di Fi. (Ilgiornaleditalia.it)