Barella domani in gruppo! I nazionali? Il programma dei rientri – Sky (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nicolò Barella domani rientra in gruppo per ricominciare ad allenarsi a pieno regime con l'Inter. Il club ha fissato pure il programma per il rientro dei nazionali. RIECCO – Oggi giornata di riposo ad Appiano Gentile, ma da domani si comincerà a fare sul serio anche per preparare il prossimo impegno contro la Roma all'Olimpico. Come riferisce Matteo Barzaghi di Sky Sport, proprio domani, si rivedrà con il gruppo Nicolò Barella. Il centrocampista sardo, dopo il problema fisico rimediato nel derby con il Milan, tornerà ad allenarsi a pieno regime ritornando dunque a disposizione di mister Simone Inzaghi. Da capire poi se il tecnico vorrà subito rischiarlo per la Roma o se lo impiegherà maggiormente contro Young Boys in Champions League e soprattutto Juventus il 27.

Da appiano. Barella in gruppo già da domani. Lautaro atteso soltanto giovedì - 45 e questo è un vantaggio per Inzaghi, che in passato si è ritrovato a dover preparare in brevissimo tempo la squadra per partite calendarizzate al sabato pomeriggio. Il centrocampista si è fermato poco prima della sosta, ha dovuto nuovamente saltare gli impegni con la nazionale (gli era successo anche a settembre per un’operazione al naso) e avendo a che fare con un problema muscolare userà ... (Sport.quotidiano.net)