Avvistate dappertutto in passerella sono il perfetto accessorio per passare dal giorno alla sera

(Di lunedì 14 ottobre 2024) A un primo sguardo ricordano gli astucci che si utilizzavano al liceo o all’università per tenere penne, matite ed evidenziatori. Poi ci si accorge di quanto siano molto più chic, con i loro pellami pregiati e i dettagli inaspettati. Stiamo parlando delle borse a cilindro, tra le più amate dell’autunno. Dopo quelle a bassotto esplose la scorsa stagione, adesso è il loro momento d’oro. Non è difficile capire perché abbiano conquistato così facilmente il pubblico femminile. La loro forma insolita attira immediatamente gli sguardi. Le loro dimensioni noningombranti ma, allo stesso tempo,abbastanza capienti da contenere tutto lo stretto necessario. Posessere tenute a spo a mano, come una pochette.