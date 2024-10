Davidemaggio.it - Antonella Clerici sbotta: “Adesso rompo anche io”

Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024)in rivolta. La conduttriceper un ‘golden minute‘ più lungo del previsto. Nel corso della diretta odierna di E’ Sempre Mezzogiorno, la conduttrice non ha infatti nascosto il proprio fastidio appena è ritornata in onda dopo il minibreak pubblicitario di 60 secondi. Mi vien da ridere perché dico: ‘Ma il minuto?’. Ma che minuto è questo qua? Scusate si chiama golden minute cioè a me mi sembrava più di un minuto ha commentatoquando è riapparsa sullo schermo. Seppur con il sorriso sulle labbra,ha lamentato la lunghezza del golden minute, maggiore rispetto ai 60 secondi previsti. Gli spot sono partiti, infatti, in ritardo a causa di un problema tecnico, che ha ‘costretto’ i telespettatori di Rai1 a vedere un’immagine nera con il solo logo della rete per circa 26 secondi. La durata del golden è stata, dunque, più o meno pari a 85 secondi.