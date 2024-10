Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 14 ottobre 2024 | Trono Classico e Over (Di lunedì 14 ottobre 2024) Uomini e Donne, Anticipazioni oggi, lunedì 14 ottobre 2024 Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, lunedì 14 ottobre 2024, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono Classico e Over accorpati. Ma quali sono le Anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Le Anticipazioni della puntata di oggi Gemma e Valerio si sono chiariti e sono anche usciti insieme. Durante la registrazione, però, Valerio ha dichiarato che non vuole una donna con il carattere di Gemma al suo fianco. Valerio è stato anche attaccato perché è venuto fuori che lui, in passato, ha fatto delle serate insieme a Giorgio Manetti, ex storico di Gemma. Valerio, quindi, ha lasciato lo studio. Tpi.it - Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 14 ottobre 2024 | Trono Classico e Over Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di lunedì 14 ottobre 2024), lunedì 14è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, lunedì 14, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diGemma e Valerio si sono chiariti e sono anche usciti insieme. Durante la registrazione, però, Valerio ha dichiarato che non vuole una donna con il carattere di Gemma al suo fianco. Valerio è stato anche attaccato perché è venuto fuori che lui, in passato, ha fatto delle serate insieme a Giorgio Manetti, ex storico di Gemma. Valerio, quindi, ha lasciato lo studio.

